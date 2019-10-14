شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه صلاح يفجر مفاجأة: شاركت في إعلان «أقوى من المخدرات» بديلاً له (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زعم الشاب أحمد بهاء، شبيه محمد صلاح، الظهور في عدد من الإعلانات التليفزيونية الأخيرة «دوبلير» لمحمد صلاح.

وقال «بهاء» في حوار مع برنامج واحد من الناس، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة النهار، إنه «عملت إعلان أقوى من المخدرات الأول وليس الأخير، عملت مشاهد هنا وهو عمل مشاهد إنجلترا».

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وأضاف شبيه صلاح، أنه شارك أيضاً في إعلانات فودافون وبيبسي، مرجعاً السبب: «صلاح ماعندوش وقت كبير، فاختصاراً للوقت له بأظهر في مشاهد بس من بعيد طبعاً مش قريبة من الوش».

احكم بنفسك بعد مشاهدة الفيديو.. هل ظهر شبيه صلاح في إعلان أنت أقوى من المخدرات؟