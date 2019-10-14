شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبى بحظر صادرات الأسلحة لتركيا‭ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى أن يدينوا الهجوم التركى فى سوريا مجددا وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش. وأضاف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل فى لوكسمبورج "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة". وقال للصحفيين "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع... توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم... واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا ... ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي" ضد الدولة الإسلامية.

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