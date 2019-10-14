شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يبدأ تفقد عدد من أقسام الشرطة بإحدى محافظات الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، وفد برلمانى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتفقد عدد من الأقسام الشرطية بإحدى محافظات الوجه البحرى، وذلك فى أولى الزيارات البرلمانية للجنة بالدور الخامس والأخير للمجلس.

يضم الوفد البرلمانى الذى يرأسه النائب علاء عابد، كلا من وكيل اللجنة النائب على عبد الونيس، والنائب شريف الوردانى أمين السر، والنائب علاء العمدة، عضو اللجنة.

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تأتى هذه الزيارة، فى إطار سلسلة الزيارات التى تنظمها اللجنة منذ دور الانعقاد الثالث، لتفقد السجون والأقسام الشرطية، ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.