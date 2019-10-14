شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل القوات الجوية بعيدها القومى اليوم الإثنين، والذى يوافق ذكرى معركة المنصورة 14 أكتوبر 1973، وهى المعركة التى تعد من أطول المعارك الجوية على مستوى العالم، واستمرت لما يقرب من 53 دقيقة.

وفى هذه المناسبة، يفتح متحف القوات الجوية المصرية، مجانا للمواطنين، من الساعة 9 ص حتى 3 عصرا، وتشهد الاحتفالية عروض للموسيقى العسكرية، وعرض خارجي للطائرات وعرض متحفي داخلي للطائرات، بالإضافة لزيارة المكتبة، وزيارة غرفة عمليات القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة، وعروض سينما 3D عن بطولات القوات الجوية.

ويتاح للمواطنين خدمات التنزه في الحديقة، ويصاحب مجموعات الزيارة مرشد سياحي، كما يوجد محاكاة القيام بجولة سياحية فوق معالم مصر من القاهرة لأسوان في الطائرة TU16.