تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات بعد الحكم بإعدام 6 متهمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلامياً "بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة. وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 حدثا آخرين بالسجن 10 سنوات. ويقدم ”الخليج 365” فى النقاط التالية أبرز محطات محاكمة 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة. 1-أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون. Advertisements 2- المتهمين هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. 3-قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا. 4- 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين. 5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً ل6 متهمين والمؤبد ل8 أخرين. 6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.

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