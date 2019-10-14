شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تحذر محافظة البحر الأحمر من سقوط أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تحذيرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتوقع سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وعدد من مدن المحافظة ما بين الشديدة والمتوسطة.

وناشدت محافظة البحر الأحمر المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، وتم إصدار تعليمات إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام لمواجهة هذا الأمر وذلك إعتبارا من اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وتم رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستديمة، وكذلك التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.