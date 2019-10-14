شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 14 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة.

موسكو.. يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جولة خليجية يزور خلالها السعودية والإمارات، يتم خلالها توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

القاهرة.. تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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القاهرة.. تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» الذي تنظمه وزارة الهجرة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

واشنطن.. تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي.

فيينا.. يلقي وزيرالخارجية سامح شكري، محاضرة عن السياسة الخارجية لمصر في قصر هوفبورج، بدعوة من المستشار النمساوي الأسبق فولفانج شوسل رئيس جمعية الامم المتحدة في النمسا، بحضور كبار الشخصيات الدولية من قيادات الامم المتحدة والأحزاب النمساوية والشخصيات العامة.

الخرطوم.. يتوجه رئيسا مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، إلى جوبا لحضور الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام.