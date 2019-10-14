شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مواعيد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والإداريين بـ"التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف عربيا للتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد احتياجات المدارس الحكومية، ”الخليج 365” يقدم فى 7 معلومات أهم المواعيد فى المسابقة.

1- تسجيل البيانات انطلق الأربعاء الماضى 9 أكتوبر الجارى وتسجيل البيانات مستمر وليس لمدة 10 أيام فقط.

2- منحت الوزارة فرصة 3 أشهر للحصول على الشهادة المهارية للمعلمين المتقدمين للعمل فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

3- التعاقد مع المعلمين ليس له وقت محدد وإنما متروك لوقت احتياج المدارس لخدمات أعضاء هيئة التدريس.

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4- التعاقد مع 120 ألف عضو يتم فور جاهزية العضو للتعاقد، أى أن بياناته صحيحة ومؤهله مطلوب ضمن المؤهلات التى يتم التعاقد معها.

5- سيتم التعاقد مع الأعداد المطلوبة خلال الشهر الجارى والشهر المقبل حتى انتهاء الأعداد المطلوبة.

6- العقد لمدة عام واحد ويجدد لمدة 3 سنوات مقبلة.

7- المعلم ليس من حقه أن يطلب التثبيت فى التربية والتعليم لأن التعاقد سيكون مع شركة خاصة.