شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والجوافة بـ7.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: - الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ7 جنيهات والبصل بـ5 جنيهات. - الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ7 جنيهات والبصل بـ5 جنيهات. - الكوسة بـ7.5 جنيه للكيلو والجزر بـ6 جنيهات والخيار بـ5 جنيهات. Advertisements - البذنجان الرومى بـ3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ7 جنيهات. - البذنجان الرومى بـ3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ7 جنيهات. - الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه للكيلو والليمون 12.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 17.5 جنيه للكيلو. - الفاصوليا الخضراء بـ 17.5 جنيه للكيلو. - البرتقال أبو سرة 6.25 جنيه والقرنبيط الواحدة بـ8.5 جنيه. - العنب الأحمر بـ12 جنيهًا والجوافة 7.5 جنيه. - العنب الأحمر بـ12 جنيهًا والجوافة 7.5 جنيه. - التين البرشومى بـ15جنيها والبلح الرملى بـ10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام. - المانجو العويس بـ 32 جنيهًا والموز البلدى بـ16 جنيهًا. - المانجو العويس بـ 32 جنيهًا والموز البلدى بـ16 جنيهًا. - التفاح الإيطالى الأخضر بـ22.5 جنيه والبرقوق المستورد بـ24 جنيهًا. - التفاح الأحمر السكرى بـ25 جنيهًا والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا. - التفاح الأحمر السكرى بـ25 جنيهًا والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا.

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