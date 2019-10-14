بعد 3 أشهر زواج.. نديم يطلب التطليق: كسرت "فنجاني" المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "نديم أ." 33 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته بعد 3 أشهر من الزواج، مبررًا طلبه: "مراتي بتغير من خيالها.. كسرت فنجاني المفضل".

وبحسب أوراق القضية، تعرّف "نديم" صاحب مكتب توظيف قبل 3 أشهر، على "شهد ع." خريجة كلية الآداب، عن طريق أحد أقاربه، أعجب بمرحها وخفة ظلها، فقرر خطبتها وتزوجا لمدة 3 أشهر فقط.

ويقول الزوج في دعواه، إنه عاش خلال الأسبوع الأول من الزواج في سعادة غامرة، لكن الأمور تغيرت سريعًا، وباتت "شهد" لا تستجيب لكلامه، مبررة ذلك لغضبها بسبب تكرار تردد السيدات على مكتبه، فأخبرها أن تلك هي ظروف عمله، وعليها أن تتحملها.

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ويضيف الزوج، أن زوجته كانت تتظاهر بالهدوء والاقتناع لحديثه، لكنها تقضي معظم الوقت في مكتبه، وعندما لا يعحبها أحد من المترددين على المكتب تطرده.

زادت الأزمة بين الزوجين بعدما كسرت "شهد" الفنجان الخاص بزوجها وعدم اعتذارها عن ذلك، ويقول الزوج: "الفنجان كان هدية من والدتي وأصابني الحزن بعد تحطمه".

اشتكى الزوج لوالد زوجته، وعندما تحدث معها لم تقتنع بأن تصرفاتها غير لائقة، وطالبت زوجها بالاعتذار، وعندما رفض طلبت الطلاق بطريقة ودية، لكنه رفض ما دفعها إلى طرده من منزل الزوجية.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق للضرر حملت رقم 170 لسنة 2019، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​