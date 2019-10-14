مصر | نيابة المرج تكشف سبب اندلاع حريق شقة بمدينة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة المرج تكشف سبب اندلاع حريق شقة بمدينة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت نيابة المرج مجهودها لكشف سبب اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة المرج، وتوصلت التحقيقات أن ماسًا كهربائيًا هو سبب اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة المرج، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في منطقة المرج فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.