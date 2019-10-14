مصر | إحالة دعوى إلغاء قرار "التعليم " بفرض رسوم على طلاب المرحلة الإبتدائية لـ المفوضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى إلغاء قرار "التعليم " بفرض رسوم على طلاب المرحلة الإبتدائية لـ المفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،دائرة التعليم،إحالة الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامي على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذي يتضمن الزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي بدفع مبلغ 300جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشروبالمخالفة لمجانية التعليم لهيئة المفوضين.
كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.