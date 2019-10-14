مصر | إحالة دعوى إلغاء قرار "التعليم " بفرض رسوم على طلاب المرحلة الإبتدائية لـ المفوضين

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.