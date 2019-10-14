أخبار مصر | سقوط أمطار ورياح.. الأمطار تكشف عن توقعات طقس الاثنين

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى الإسكندرية العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى مطروح العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى الغردقة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية، وعلى سوهاج العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، وعلى قنا العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى أسوان العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوي، وعلى حلايب العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية، وعلى شلاتين العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.