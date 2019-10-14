أخبار مصر | تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار الخضراوات والفاكهة، بتخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:- - الطماطام 5.5 جنيه. - البطاطس 7 جنيهات. - البصل 5 جنيهات. - الكوسة 7.5 جنيه. - الجزر 6 جنيهات. - الخيار 5 جنيهات. - الباذنجان الرومى 3.5 جنيه. - الفلفل الرومى 7 جنيهات. - الفلفل البلدى 6.5 جنيه. - الليمون 12.5 جنيه. Advertisements - الفاصوليا الخضراء 17.5 جنيه. - البرتقال أبو صرة 6.25 جنيه. - القرنبيط الواحدة 8.5 جنيه. - العنب الأحمر بـ12 جنيها. - الجوافة 7.5 جنيه. - التين البرشومى 15جنيها. - البلح الرملى 10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام. - المانجو العويس 32 جنيها. - الموز البلدى بـ16 جنيها. - التفاح الإيطالى الأخضر 22.5 جنيه. - البرقوق المستورد 24 جنيها. - التفاح الأحمر السكرى 25 جنيها

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