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حى السيدة زينب يطلق حملة لتطوير الشوارع ودهان العقارات وتحسين الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أطلق حى السيدة زينب مبادرة للحفاظ على نظافة الحى وتحسين المظهر الجمالى للشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها النظافة ومنع تراكم المخلفات بها، للحفاظ على الصورة الجمالية للحى العتيق.

 

وقال الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، إن الحى أطلق مبادرة لمنع تراكمات محال الأطعمة والمطاعم، أمام المحال، حيث يتم مرور سيارة مخصصة لجمع المخلفات من محال المأكولات والمطاعم، ونقلها مباشرة للمقالب العمومية، حتى لا تتراكم فى الشوارع.

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وأضاف عبد اللطيف ، لـ " الخليج 365 "  أن الحى يقوم بتطوير الشوارع الرئيسية بالحى منها شارعى السد وبور سعيد، وسيتم زراعة بالأشجار بعد توسعتهما، كما سيتم دهان العقارات بالتعاون مع السكان وأصحاب المحال.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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