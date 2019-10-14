شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه على مواقع التواصل: "عفا الله عما سلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن سحب كل القضايا التى رفعها لمن أساءوا إليه فى مصر، مؤكدًا أن مصر له مكانة كبيرة فى قلبه.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لمصر مكانة كبيرة فى قلبى، ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لى فى وسائل التواصل الاجتماعى، وعفا الله عما سلف والمسامح كريم".