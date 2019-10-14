شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر، التي قامت بها شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والمقدم إسلام بدوى، رئيس مباحث المسطحات والبيئة، ورئيس شرطة مسطحات البرلس، ورئيس شرطة مسطحات سيدى سالم.

وأسفرت جهود إدارة شرطة البيئة والمسطحات وأقسامها، عن إزالة 30علبة غزل دورة بطول 3000 متر تقريباً، إزالة 25 جوبية زريعة مخالفة، إزالة 35 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، إزالة 200 متر غزل جانب مخالف بحفارات الثروة السمكية، إزالة حالة من تحاويط ورد النيل على مساحة فدان تقريباً، تحرير 15 قضية ضبط غزل دورة مخالف بطول 1500 متر، تحرير 8 قضايا ضبط غزل جوابى مخالف، وقضيتين في مجال حماية البيئة من التلوث.

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كما أسفرت جهود قسم مسطحات البرلس عن إزالة 30علبة غزل دورة بطول 3000 متر تقريباً، إزالة 20 جوبية زريعة مخالفة، إزالة 30 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، إزالة 50 متر غزل جانب مخالف بحفارات الثروة السمكية، قضية ضبط لنش خشبى صاروخ مثبت عليه محرك آوت بورد قوة 85 حصان وعليه 2 عدة غزل مخالف بطول 50 متر تقريباً، تحرير 15 قضية ضبط غزل دورة مخالف بطول 1500 متر، تحرير 20 قضية ضبط غزل جوابي مخالف، وتحرير 3 قضايا في مجال حماية البيئة من التلوث.

وأسفرت جهود قسم مسطحات دسوق عن 10 قضايا في مجال حماية البيئة من التلوث، 5 قضايا في مجال الاتجار في المبيدات، و10 قضايا في مجال حماية نهر النيل من التلوث، و10 قضايا في مجال حماية الثروة السمكية.

وقال محافظ كفرالشيخ «حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، كما تم تدشين تشغيل ٢ لانش أمنى بتكلفة تتجاوز ٤ مليون جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة».

وأوضح «المحافظ» أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.