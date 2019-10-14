محافظ كفرالشيخ يتابع جهود إخماد حريق موقع تجميع قش الأرز بروس الفرخ ببيلا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، جهود إخماد حريق موقع تجميع قش الأرز بروس الفرخ ببيلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة المحاسب فادى شميس، والحماية المدنية برئاسة اللواء رضا عبدالحميد، حيث نشب حريق كبير في أحد حقول الزراعة بموقع تجميع قش الأرز بناحية الدمايرة التابعة لقرية روس الفرخ التابعة لمركز ومدينة بيلا على مساحة 2 فدان وبه 4000 بالة تقريبا. وتم تحرير محضر رقم 9591 جنح بيلا بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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