شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن عقود صيانة لمشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإداريةـ العاشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن عقود صيانة مشروع القطار المكهرب الممتد من السلام حتى العاصمة الإدارية واصلا إلى العاشر من رمضان، والتى تم توقيعها مؤخرا تزامنا مع بدء تنفيذ هذا المشروع الممتد بطول 68 كم. 1ـ التعاقد لصيانة نظم الإشارات والاتصالات للمشروع والقطارات التى ستعمل خلاله عقب تشغيله 2ـ مدة التعاقد 13 سنة من تاريخ تشغيل المشروع. 3ـ تكلفة أعمال الصيانة وفقا لهذا التعاقد 110 مليون دولار. 4ـ أعمال الصيانة ستقوم بها شركة أفيك إنترناشيونال الصينية. Advertisements 5ـ إنتهاء تنفيذ وتشغيل المشروع للجمهور منتصف 2021. 6ـ سريان عقد الصيانة سيبدأ مع بداية تشغيل المشروع. 7ـ المشروع سيشمل 14 محطة سطحية تمتد بطول 68 كم. 8ـ السرعة التصميمة للمشروع 120 كم/ س. 9ـ تكلفة تنفيذ المشروع بدون أعمال الصيانة تبلغ 1.2 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 معلومات عن عقود صيانة لمشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإداريةـ العاشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.