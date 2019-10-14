شكرا لقرائتكم خبر عن البوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعليم.. 7 معلومات تحدد أبرز أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف فى المدارس الحكومية والخاصة، لتوفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة فى المدارس، ”الخليج 365” يقدم فى 7 معلومات أهداف ووظيفة البوابة الإلكترونية للتوظيف.

1- هى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف عربيا تعمل على توفير احتياجات المدارس الخاصة والحكومية من المعلمين فى جميع التخصصات.

2- تهدف إلى تسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة.

3- تتماشى سياسة البوابة مع أهداف الحكومة فى التحول الرقمى، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية، بهدف زيادة الشفافية، ورفع مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام.

4- البوابة الإلكترونية تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها فى المتقدم للاطلاع عليها، ثم التسجيل من جانب المتقدم ورفع المستندات المطلوبة، ويت إجراء اختبارات التخصص والمقابلات الشخصية، ثم المفاضلة والتوزيع، وإعلان النتائج من خلال البوابة الإلكترونية.

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5- تمثل البوابة قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم.

6- تعتبر البوابة الإلكترونية للتوظيف بمثابة فرصة لتسجيل الخريجين والمتقدمين للعمل وجاهزيتهم بشكل مستمر للعمل فى وقت الحاجة إلى خدماتهم فى المنظومة التعليمية.

7- توفر البوابة الإلكترونية للتوظيف الوقت والجهد للوزارة لأن المتقدم سيكون جاهزا وبياناته محفوظة على السيستم الإلكترونى.