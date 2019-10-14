ضبط نصف طن لحوم وسجق فاسد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
واصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة جهودهم لضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
جهود العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، أسفرت عن ضبط قضية غش تجاري عبارة عن (لحوم مفرومة – مصنعات اللحوم – سجق شرقي ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 520 كجم.
جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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