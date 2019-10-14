"رادارات الجيزة" تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و235 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ1772 مخالفة تليها نموذج 125 بـ1718 مخالفة.

كما تم حجز 3 "توك توك"، و7 دراجات نارية و7 سيارات مخالفة، وضبط 37 موقفا عشوائيا، وتحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و46 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 50 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.