القبض على 4 تجار مخدرات وضبط 10 قطع سلاح في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أعد قطاع أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية للقطاع، استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري. في مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 52 متهما، بينهم 46 اتجارا و6 حالات تعاطي بمضبوطات (1615 جرام حشيش – 6513 قرص مخدر – 870 جرام إستروكس – 186 جرام هيروين – 275 شادو). في مجال قضايا الأسلحة النارية أمكن ضبط 10 متهمين في قضايا دفاع عن النفس بحوزتهم طبنجة عيار 9مم، 7 فرد خرطوش محلى الصنع، بندقيتين خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و18 طلقة مختلفة الأعيرة.

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