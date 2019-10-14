اليوم.. أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد بسبب حلقة "السمنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنح الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد بتهمة ازدراء وإهانة الشعب المصري في حلقة أذاعتها عن "السمنة".

تضمنت الدعوى التي تقدم بها أشرف ناجي المحامي ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.

أضافت الدعوي أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم أنهم ميتين، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت "المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوى على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة"، مما أهان عددا كبيرا من الشعب.

وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، مما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.