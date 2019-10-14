مصر | تأجيل دعاوى أولياء أمور الطلاب الراسبين في الصف الأول الثانوى لـ20 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعاوى أولياء أمور الطلاب الراسبين في الصف الأول الثانوى لـ20 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق عاجل، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الاول الثانوي لجلسة 20 أكتوبر المقبل، للرد والتعقيب علي مذكرات هيئة قضايا الدولة والمستندات وتحديد مواد الرسوب لكل طالب على حده والدرجات التي حصل عليها بهذه المواد.

وقدم الطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند المحاميان، فى طعنهما على العطل الذى وقع فى سيستم الامتحان الإليكترونى، الذى تسبب فى رسوب الطلاب من البداية.

كما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا، والمقامة من رئيس نادي الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية والمتضمنه فرض عقوبات عليه واعتماد الجمعية العمومية لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل.

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وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا قضت فيها بقبول الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأوليمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.

وأمرت المحكمة، بإعادة الطعون في الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأوليمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.

كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية.