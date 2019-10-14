مصر | نشرة أخبار حوادث الخليج 365 ليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار حوادث الخليج 365 ليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

انقلاب سيارة سولار بطريق الأوتوستراد

ظهرت كثافة مرورية إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار، بطريق الأوتوستراد، بمدينة 15 مايو، في الاتجاه المؤدي الي المعادي صقر قريس.

مقتل اثنين من العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالخانكة

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى الخانكة، متهمين في ارتكاب واقعة قتل "رجلين وسيدة" بمزرعة موز.

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تأجيل النطق بالحكم على مغتصب نجلتيه بعين شمس إلى 13 نوفمبر المقبل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى لبنة، وسكرتير محمد علاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتعذيب نجلتيه حتى الموت بعين شمس، إلى 13 نوفمبر للنطق بالحكم.

حبس تشكيل عصابة سرقة "الهواتف" بالدرجات البخارية في المطرية

أمرت نيابة المطرية، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين باستخدام التوكتوك والدرجات البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

عاجل.. تطور جديد بشأن قضية شهيد الشهامة محمود البنا في المنوفية

حددت المحكمة المختصة جلسة 20 أكتوبر الجاري لأولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية مقتل محمود البنا، " شهيد الشهامة " ابن مركز تلا، على يد 4 شباب بسبب فتاة، على أن تنظر أمام محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم.