شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن 5 مناطق بمدينة قنا اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق هى "الطب البيطري – ديوان النحال– الست دميانه– شارع المكرونة– شارع الميكانيكا"، اليوم الإثنين، لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا. وأضافت الشركة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة التى تتم بصورة دورية على كافة المحولات الكهربائية.

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