شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية: لا خسائر بشرية فى حريق كنيسة مارجرجس بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية عن نشوب حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة. وأضاف في بيان له: تسبب الحريق فى إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أى شخص من جراء الحادث، واستكمل: تولت قوات الدفاع المدنى عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن.

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