شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 7.5 كيلو جرام مشغولات فضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من تركيا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 7.5 كيلو جرام من المشغولات الفضية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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