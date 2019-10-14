شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق كنيسة «مارجرجس» بحلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على النيران التي اندلعت بكنيسة مارجرجس بحلوان. وقالت مصادر أمنية أن أعمال التبرد مستمرة، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

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