شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك . الخليج 365 ينشر تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية فى نقاط محددة . - طرح الطماطام بسعر 5.5 جنيه للكيلو.. والبطاطس بـ7 جنيهات والبصل بـ5 جنيهات. - طرح الكوسة بـ7.5 جنيه للكيلو والجزر بـ6 جنيهات والخيار بـ5 جنيهات. - البذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ7 جنيهات. - الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه للكيلو.. والليمون 12.5 جنيه. Advertisements - الفاصوليا الخضراء بـ 17.5 جنيه للكيلو. - البرتقال أبو سرة 6.25 جنيه والقرنبيط الواحدة 8.5 جنيه. - العنب الأحمر بـ12 جنيها والجوافة 7.5 جنيه. - التين البرشومى بـ 15جنيها والبلح الرملى 10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام - المانجو العويس بـ 32 جنيها والموز البلدى بـ16 جنيها - التفاح الإيطالى الأخضر 22.5 جنيه والبرقوق المستورد 24 جنيها. - التفاح الأحمر السكرى بـ25 جنيها والفلفل الألوان 19 جنيها.

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