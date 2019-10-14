شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط عدد انقطاعات الكهرباء بالصعيد بنسبة 37% بمعدل دقيقة للمشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سامى أبو وردة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التى تضم محافظات الأقصر و أسوان و قنا و سوهاج، أن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشرات استمرارية وجودة التغذية الكهربائية بنطاق عمل الشركة للعام المالى 2018/2019 عن الفترة المناظرة من العام السابق، نظرا لتنفيذ خطط الصيانة المبرمجة والإحلال والتجديد والتوسعات خلال العام الحالى.

و أضاف، أبو وردة أن نسبة انخفاض متوسط عدد الانقطاعات الغير مبرمج بلغت 37,2% وانخفاض المبرمج بنسبة 9,1% عن العام السابق، لافتاً إلى أن متوسـط عـدد مـرات الانقطـاع للنظـام SAIDI ( دقيقــــة / مشــــترك ) ، بينما انخفض متوسط أزمنة الانقطاعات الغير مبرمج بنسبة 40,2% وانخفاض المبرمج بنسبة 15,42% عن العام السابق.

و قال أبو وردة، فيما يتعلق بمؤشرات لتحسن الجهود، إنه تم زيادة مقاطع الموصلات بطول (1422.8) كم ، و إنشاء سورتيهات جديدة بعدد (66) سورتيه بطول 33 كم، رفع مغير الجهد بالمحولات لعدد (136) محول، وكذلك إضافة محولات جديدة وتدوير المحولات القائمة، وتركيب منظمات جهد متوسط على الخطوط الطويلة لمعالجة انخفاض الجهد.