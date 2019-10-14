أخبار × 24 ساعة.. توفير أرصدة استراتيجية للطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا" التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و125 ألف مواطن صندوق تحيا مصر يعلن الانتهاء من تطوير 42 قرية الخميس المقبل الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة الصحة: توفير أرصدة استراتيجية من الطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا التعليم: انتهاء تجميع نتائج الامتحان القبلى لقياس مهارات طلبة أولى ثانوى خلال أيام Advertisements مرصد الكهرباء : 16 الف 450 ميجا وات فائض بالشبكة اليوم 939 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالأقصر وأسوان وقنا وسوهاج الرى: مياه الفيضان الواردة لمصر الشهر الحالى تفوق معدلات الأعوام السابقة الأوقاف: 701 طن لحوم أضاحى توزع على الأسر الأولى بالرعاية حتى الخميس المقبل الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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