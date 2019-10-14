تعرف على أعمال تطوير شبكة الكهرباء بمحافظات الصعيد بتكلفة 3 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى محافظات الصعيد باهتمام كبير من قبل الحكومة بشكل عام و من جانب وزارة الكهرباء بشكل خاص ، حيث أعدت الوزارة خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة انخفاض الجهد بإجمالى تكلفة بلغت 3 مليار و 11 مليون جنيه ، و تتبع محافظات الصعيد شركتى مصر الوسطى و العليا لتوزيع الكهرباء ، و يرصد الخليج 365 أهم الأعمال التى تمت بالصعيد لتطوير شبكة الكهرباء : أولاً شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد ): تبلغ تكلفة تطوير الشبكة بالمحافظات التابعة للشركة 921 مليون 340 ألف. انشاء (13) لوحة توزيع جديدة بمراكز الاحمال. إضافة خطوط جديدة جهد متوسط بطول (1171.67 ) كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها. إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ( 1257.75) كم. إضافة عدد (410 ) محول جديد لمجابهة تطور الاحمال. تطبيق نظام الصيانة طبقاً لحالة المعدة واستخدام كاميرات التصوير الحرارى ومعالجة النقاط الساخنة اثناء تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمحافظة على حالة المهمات وضمان ادائها بكفاءة عالية وذلك لتلافى حدوث الاعطال وتقليل زمن الفصل بالصيانة المبرمجة ومن ثم تحسين مؤشرات الجودة للفصل المبرمج حيث تم شراء عدد (12) كاميرة تصوير الحرارى. تركيب (50) جهاز الفصل والتوصيل التلقائى ( Recloser ) ليصبح المركب بالشبكة 80 جهاز. تركيب مكثفات جهد متوسط ومنخفض بقدرة 85.3272 م.فاز خلال العام المالى 2018/2019 ليصبح اجمالى قدرة المكثفات المركبة بالشبكة 534.62 م.فاز. ثانياً : شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات (أسوان ، قنا ، سوهاج ، الأقصر ) : Advertisements تبلغ تكلفة تطوير الشبكة بالمحافظات التابعة للشركة 939 مليون و 811 ألف جنيه. إحلال عدد (4) موزع جهد متوسط 11 ك.ف من مستهدف 4 بنسبة تنفيذ 100 %. إنشاء عدد (14) موزع جديد من مستهدف 35 موزع بنسبة تنفيذ 40 %. إحلال وتدعيم عدد (1493) محول وكشك بالمحول من مستهدف 2104 بنسبة تنفيذ 71%. إحلال وتدعيم (139) كم كابلات جهد متوسط من مستهدف 142 كم بنسبة تنفيذ 98%. تركيب (1052) كم كابلات جهد متوسط من مستهدف 1842 كم بنسبة تنفيذ 57 %. إحلال وتدعيم موصلات جهد متوسط بوزن 317 طن بطول (517) كم من مستهدف520 كم بنسبة تنفيذ 99%. تركيب موصلات جهد متوسط بوزن 217 طن بطول (353,71) كم من مستهدف 588,43 كم بنسبة تنفيذ 60%. إحلال وتدعيم (68) كم كابلات جهد منخفض من مستهدف 147 كم بنسبة تنفيذ 46 %. تم شراء عدد 5 تريلات وعدد 4 ماكينة طوارئ 300 ك.ف.أ وعدد 4 أوناش وعدد 20 وحدة إعادة توصيل تلقائي بإجمالى مبلغ 35,287 مليون جنيه.



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