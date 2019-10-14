تعرف على أهم مشروعات هيئة الصرف لخدمة المنظومة الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى، ولا تجدى معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظراً لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاج الزراعى الذى يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربه الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات. وفى التقرير التالى نرصد الأعمال التى تم تنفيذها فى مجال الصرف المغطى العام الحالى. 1- تضمنت خطة الهيئة إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالى 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه . 2- تتضمن الأعمال 44.500 ألف فدان بالوجه البحرى، تم تنفيذ حوالى 5.689 ألف فدان . Advertisements 3- سيتم تنفيذ شبكات فى مساحة 15.500 ألف فدان بالوجه القبلى، تم تنفيذ 4.764 ألف فدان ليصبح اجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 10.453 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 17% من المستهدف . 4- تتضمنت خطة إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة زمــام قدره 10 ألاف فـــــدان بتكلفة تبلغ 778 مليون جنيه . 5- بلغ إجمالى الزمامات المنفذة 2 و950 فدان بنسبة تنفيذ 29.5 %، . 6- يتم تنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش ) بتكلفة 383 مليون جنيه.

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