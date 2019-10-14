شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 14/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ، اليوم الاثنين انخفاض طفيف، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

السلوم 21 28

سيوة 20 32

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 22 33

نخل 19 32

نويبع 25 33

طابا 23 32

كاترين 17 29

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 26 39

شلاتين 26 35

ابو رماد 27 34

حلايب 28 33

رأس حدربة 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

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مكة المكرمة 27 38

المدينة 26 39

الرياض 23 36

المنامة 29 35

أبوظبى 26 38

الدوحة 29 35

الكويت 23 39

دمشق 17 30

بيروت 26 32

عمان 21 33

القدس 20 30

غزة 23 30

بغداد 21 37

مسقط 26 32

صنعاء 10 24

الخرطوم 26 35

طرابلس 21 27

تونس 20 29

الجزائر 18 30

الرباط 12 23

نواكشوط 25 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 27

اسطنبول 15 24

اسلام اباد 18 32

نيودلهى 21 35

جاكرتا 25 34

بكين 04 16

كوالالمبور 24 32

طوكيو 15 21

أثينا 15 27

روما 14 25

باريس 14 24

مدريد 08 18

برلين 13 21

لندن 12 16

مونتريال 05 13

موسكو 10 14

نيويورك 11 22

واشنطن 09 24