شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين 14/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية ، اليوم الاثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاض طفيف، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في أغلب مناطق البلاد، وتظهر "بشكل تدريجي" كميات من السحب المتوسطة والعالية فوق أجزاء واسعة من البلاد، وتتهيأ الفرصة "تدريجياً" مع ساعات الظُهر والمساء، لهُطول زخات أمطار رعدية بأجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة محلياً أو في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، تُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع و تحد من مدى الرؤية الأفقية، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.

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ليلاً: يكون الطقس أكثر حرارة من من المعتاد وغير مستقر فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، مع ازدياد نسب الغبار في الأجواء، ويستمر ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة ، و لا يُستبعد هطول زخات رعدية من الأمطار فى أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، وتُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع و تحد من مدى الرؤية الأفقية، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.

الطقس فى فلسطين

تتأثر البلاد بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتكاثر الغيوم المتفرقة وتتهيأ الفرصة لأمطار محلية خفيفة في بعض المناطق ، ورغم ذلك ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة ، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال مع فرصة لأمطار خفيفة أو رذاذ ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه وتنشط أحياناً وقد تثير الغبار.