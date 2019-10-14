السيطرة على حريق كنيسة حلوان دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
سيطرت الحماية المدنية في القاهرة، على حريق اندلع بكنيسة مارجرجس في حلوان، أمس الأحد.
وتلقت غرفة الحماية المدنية بالنجدة، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في كنيسة مارجرجس أمام الحديقة اليابانية بحلوان، ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه للسيطرة عليه.
وقال مصدر أمني، إنه لا توجد إصابات جراء الحريق، مضيفًا أن النيران التهمت محتويات مبنى الكنيسة بالكامل.
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