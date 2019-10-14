محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: قال مصدر أمني، إنه لا توجد إصابات جراء حريق اندلع بكنيسة مارجرجس بحلوان. وأضاف المصدر لمصراوي، أن النيران التهمت مبنى الكنيسة بالكامل وأحدثت تلفيات كبيرة به. تلقت غرفة الحماية المدنية بالنجدة، إخطارًا يفيد باندلاع حريق بكنيسة مارجرجس أمام الحديقة اليابانية بحلوان. على الفور دفعت الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لا توجد إصابات في حريق كنيسة مارجرجس بحلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.