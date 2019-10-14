اللقطات الأولى لحريق بكنيسة مارجرجس في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يبذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة قصارى جهدهم لإخماد حريق اندلع في كنيسة مار جرجس بمنطقة حلوان، مساء الأحد. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى للحريق، والذي يوضح ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للأدخنة وسط جهود رجال الدافع المدني للسيطرة على الحريق. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطار من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بكنيسة مارجرجس أمام الحديقة اليابانية بحلوان. Advertisements ودفع مدير إدارة الحماية المدنية بالعاصمة بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين مدعوما بقوات الشرطة التي فرضت طوقا أمنيا بمحيط الواقعة حفاظا على الأرواح وتيسير مهمة رجال الإطفاء. توجيهات مدير إطفاء العاصمة لرجال الدفاع المدني جاءت بمحاصرة مصدر النيران، والعمل على منع امتداده إلى باقي أرجاء الكنيسة، وتقليل حجم الخسائر. ووجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بانتقال رجال المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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