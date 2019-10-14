محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين لإخماد حريق هائل اندلع في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطار من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بكنيسة مارجرجس أمام الحديقة اليابانية بحلوان.
توجيهات مدير إطفاء العاصمة لرجال الدفاع المدني جاءت بسرعة محاصرة مصدر النيران، والعمل على منع امتداده إلى باقي أرجاء الكنيسة، وتقليل حجم الخسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفع بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه لإطفاء حريق كنيسة مارجرجس بحلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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