محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: اندلع حريق، في كنيسة مارجرجس بحلوان، مساء اليوم الأحد. تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد باندلاع حريق بكنيسة مارجرجس أمام الحديقة اليابانية بحلوان. على الفور دفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه. وقال مصدر أمني إن لم يتبين حتى الآن أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اندلاع حريق في كنيسة مارجرجس بحلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.