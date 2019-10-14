مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك على لخفية اتهامهما بقتل رجلين وسيدة في مزرعة موز .

تلقى مركز بنها بلاغا من ربة منزل مقيمة بناحية "وروره" دائرة المركز أنه أثناء اتصالها على هاتف شقيقها (36 سنة) عاطل له معلومات جنائية مقيم كفر الجزار، تجاوب معها أحد الأشخاص، وقرر قيامه بقتل شقيقها بالأرض المنزرعة بمحصول الموز دائرة قسم أول بنها.

بالإنتقال تم العثور على جثته وكذا العثور بداخل إحدى الحجرات على جثتي "م .ع . إ "، 35 سنة، عاطل له معلومات جنائية مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها" و"س . ح . ع "، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بناحية نامول دائرة مركز طوخ، وبهما آثار طلقات نارية متفرقة.

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أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمكان اختبائهما بأحد المبانى "غير مأهولة بالسكان" بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

لدى مداهمة القوات المبنى، بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، على الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجوارهما على بندقية آلية وخزينتين لبندقية خرطوش و 7 طلقات خرطوش.