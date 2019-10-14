إحالة دعوى إلغاء قرار "التعليم" بفرض رسوم على طلاب المرحلة الابتدائية للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي: قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بإحالة دعوى تطعن على قرار رئيس قطاع التعليم العام بفرض رسوم 300 جنيه على طلاب المرحلة الابتدائية لهيئة المفوضين. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامي.

وطالب المحاميان بإلغاء القرار الذي يتضمن إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشر وبالمخالفة لمجانية التعليم.

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