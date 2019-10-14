مصر | بعد السيطرة على الحريق.. الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بكنيسة مارجرجس بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السيطرة على الحريق.. الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بكنيسة مارجرجس بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل قوات الحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة عمليات التبريد لمنع تمدد النيران بكنيسة مارجرجس بحلوان بعد تمكن القوات من السيطرة على الحريق، الذى أسفر عن تدمير واجهة المبنى بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتم السيطرة عليه وإخماده.