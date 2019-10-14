مصر | عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق كنسية مارجرجس بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق كنسية مارجرجس بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية علي حريق نشب داخل كنسية مارجرجس بحلوان، الحريق تسبب في أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتم السيطرة عليه وإخماده.