مصر | مصدر أمني: حريق كنيسة حلوان في مخلفات الأخشاب ولا يوجد إصابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: حريق كنيسة حلوان في مخلفات الأخشاب ولا يوجد إصابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني، أن الحريق الذي نشب منذ قليل، بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، كان في مخلفات الأخشاب، دون وقوع أي إصابات.

وكانت أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه نشب حريق منذ قليل، بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.