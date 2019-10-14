مصر | مقتل اثنين من العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل اثنين من العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى الخانكة، متهمين في ارتكاب واقعة قتل "رجلين وسيدة" بمزرعة موز.

تلقى مركز بنها بلاغا من ربة منزل مقيمة بناحية وروره دائرة المركز" أنه أثناء قيامها بالإتصال على هاتف شقيقها 36 سنة عاطل له معلومات جنائية مقيم كفر الجزار دائرة المركز " تجاوب معها أحد الأشخاص وقرر لها بقيامه بقتل شقيقها بالأرض المنزرعة بمحصول الموز دائرة قسم أول بنها.

وبالإنتقال تم العثور على جثته وكذا العثور بداخل إحدى الحجرات على جثتى كلًا من: "م.ع. إ "35 سنة عاطل، له معلومات جنائية مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها"، "س. ح. ع " 29 سنة ربة منزل مقيمة بناحية نامول دائرة مركز طوخ"وبهم آثار طلقات نارية متفرقة.

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمكان إختبائهما بأحد المبانى "غير مأهولة بالسكان" بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المبنى بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، على الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجوارهما على « بندقية آلية و2 خزينة بندقية خرطوش و7 طلقات خرطوش).