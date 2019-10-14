مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل وطلب فدية بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل وطلب فدية بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه فى الإسماعيلية.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من " ر. ع " ربة منزل 37 سنة ومقيمه بعزبة صبيح دائرة مركز القصاصين، مفادها غياب نجلها "زياد.م" عامين من أمام منزله وتلقت فى وقت لاحق اتصال من شخص مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحة.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتوصلت الجهود الى أن وراء ارتكاب الواقعة، " م. س" 19 سنه عاطل "م.أ" 15 سنه طالب ومقيمان بدائرة مركز القصاصين.

وعقب تقنين الإجراءات وباعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهمين بمنطقة عزبة صبيح بالقصاصين، وبإرشادهم إعترفا بمكان احتجاز الطفل وأمكن تحريره وإعادة الى أسرته سالمًا.

واعترف المتهمين باختطاف الطفل لمساومة أهلية على طلب فدية مقابل إعادته، الا ان ضبطهما حال دون تنفيذ خطتهم، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.