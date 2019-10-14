شكرا لقرائتكم خبر عن فيضان النيل يسجل زيادة غير مسبوقة خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، أمس، أن فيضان النهر هذا العام بدأ بمعدل يدور حول المتوسط حتى منتصف أغسطس الماضى، ثم زاد في أكتوبر الجارى، بعد زيادة معدلات الأمطار بدرجة كبيرة، وإن كانت المياه الواردة خلال الشهر الجارى فاقت كل المعدلات السابقة.

وقررت وزارة الرى الاستفادة من الزيادة في تحسين نوعية المياه وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنيل والتخلص من أحمال التلوث، ما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر، وفى إطار المسطح المائى الذي يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر.

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وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلى الجهات المعنية والمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية في مصر وما يتطلبه من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط الزمامات بطريقة آلية وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

واستعرضت اللجنة الموقف المائى على مدار العام المائى والآليات التي اتخذتها إدارات توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكل الاستخدامات المقررة.

وتطبق الوزارة الضوابط التي حددها القانون لإزالة المخالفات داخل مجرى النيل، بالتعاون والتنسيق الكامل مع المواطنين والجهات المعنية، حفاظًا على حدود النهر وفرعيه، ونوعية المياه ومنع التعدى عليه من خلال عدم إقامة أي أنشطة داخل خط تهذيب النهر والمناطق المحظورة لمجرى النيل.